K.E.S／KIP-V.A.C.9

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ご覧いただき、ありがとうございます。パワーサプライKIP-V.A.C.9を出品します。動作確認済み。使用に伴う小傷や汚れはあります。付属品は元箱、取扱説明書、電源アダプタ、DCケーブル10本。【仕様】・ボルテージアジャスト機能により6.5V〜18V間を無段階で任意の電圧に設定可能(Port7-9)・ボルテージインジケーターにより設定電圧を見える化これらの機能により電圧が低めの電池をわざわざ用意して行っていたFUZZへの低電圧供給も持続可能に。・吸気口と放熱ファンによるベンチレートシステムを搭載する事で熱損失を最大限に減らして電力効率をUP(最大出力27W)・KIP-001譲りの#圧強めな出力を更にパワーアップ。Port1-6は無負荷時供給電圧を9.8Vに、高負荷時でも9.4Vを確保出来るよう設定。・LINKOUT端子からリンク出力を増設可能な為、KIP-AD5等で接続Port数を増やす事も可能。入力:DC12V3Aセンターマイナスアダプター付属出力:Port1-6:DC9.4V500mAPort7-9:DC6.5V?18V500mALINKOUT端子×1最大出力:27W付属品:専用アダプター、GOLDplatedDCcable30cm×6,60cm×4,寸法:180×60×35mm重量:315g⚠️以前、タバコ臭が気になるとご指摘をいただいたので、使用の際は気をつけており、念のため出品前に除菌・消臭のクリーニングを行っておりますが、デリケートな方は購入をお控え下さい。⚠️値引交渉ご遠慮下さい。⭐️即購入OKです。（購入後、コメントを一言いただけると嬉しいです！）❌「夜22時〜朝7時のコメント対応」「専用」「取り置き」「不躾な値下げ依頼」⚠️「コンビニ/ATM払い」を選択された場合には、お手数ですが購入後コメントにて、支払い予定日時をお知らせ下さい。（以前、支払い期限を過ぎてもお支払いが無い方により多大な迷惑を被った為）⭐️らくらくメルカリ便（送料込み・匿名配送）を主に使用します。⭐️あくまでも他人の手に渡った中古品としてご了承頂ける方のご購入をお願いします。⭐️気持ち良く取り引きがしたいです。迅速丁寧な対応を心掛けますので、よろしくお願いします。