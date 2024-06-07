【匿名配送】HERME'Sエルメス　トライアングル　スカーフ　❤︎



エルメスから巻きやすい三角形のスカーフが登場！軽い付け心地が ...



軽やかに映える「エルメス」のトライアングルスカーフで、春の装いが ...



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リアル HERMES エルメス カレ90 ジャングルラブ スカーフ オレンジ ...

❤︎ご覧頂きましてありがとうございます❤︎#piaのスカーフ一覧はこちら HERME'Sのスカーフです☆◎色…………………オレンジ◎素材………………シルク100%◎サイズ……………約107×65×65㎝※若干の誤差はご容赦下さい。◎状態..……………目立つようなダメージはありません。クリーニング済み状態は写真でご確認下さい。◎付属品....………無し◎購入先.....……企業向けブランド古物市場での購入です。真贋鑑定済みの商品を購入し、更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。古物市場で購入した商品の購入時期や使用頻度は分かりませんので、写真や説明文でご判断下さい。不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。即購入大歓迎！☆お値引きに関するコメント前に、プロフ一読お願い致します。230QAKAST