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商品詳細
HYKE(ハイク)MAXISHIRTDRESSサイズ 1カラー ネイビーポリエステル96%ポリウレタン4%新品未使用タグ付き定価¥38500【デザイン】HYKE(ハイク)のスタンドカラー仕様のシャツワンピース。長めの着丈とボリュームスリーブが特徴です。バックスタイルのギャザーが女性らしい動きと質感をプラスしてくれます。ボタンにはHYKEの刻印入り。【素材】ドライタッチなポリエステルのストレッチ素材を使用。シワになりにくく、肌あたりの良い素材ですA4サイズに折りたたんでの発送になります。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/septet95119.html
http://narcologia.ru/goods/preference369338.html
http://narcologia.ru/goods/stair901200.html
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HYKE(ハイク)】 MAXI SHIRT DRESS｜PARIGOT ONLINE（パリゴオンライン）
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MAXI SHIRT DRESS – HYKE ONLINE STORE
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