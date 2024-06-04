HYKE(ハイク) MAXI SHIRT DRESS

HYKE(ハイク)MAXISHIRTDRESSサイズ 1カラー ネイビーポリエステル96%ポリウレタン4%新品未使用タグ付き定価¥38500【デザイン】HYKE(ハイク)のスタンドカラー仕様のシャツワンピース。長めの着丈とボリュームスリーブが特徴です。バックスタイルのギャザーが女性らしい動きと質感をプラスしてくれます。ボタンにはHYKEの刻印入り。【素材】ドライタッチなポリエステルのストレッチ素材を使用。シワになりにくく、肌あたりの良い素材ですA4サイズに折りたたんでの発送になります。ご了承下さい。



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