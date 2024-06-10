INI アザジャ トレカ アクキー ポストカード 缶バッジ 藤牧京介

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『INIアザジャトレカアクキーポストカード缶バッジ藤牧京介』【必ず↓をお読み頂きますよう宜しくお願い致します。】INIグッズを整理している中での出品です。※別売り・お値下げ等はお受け出来ません※捨ててしまうことになるため、アザジャやトレカなどもおまけ程度でも受け取って頂けると幸いです。重複していても受け取って頂ける方はお声がけして頂けるとあるだけお渡しさせて頂きます！・Iアザージャケットトレカ藤牧京介・INI1stFANMEETINGファンミグッズアクリルキーホルダートレカ藤牧京介・タワレココラボカフェ×INIポストカード1弾2弾藤牧京介・INImuseum缶バッジ藤牧京介☆衛生面に注意を払い丁寧な梱包を心がけております。☆やり取りの最中でも購入して頂ける方を優先させて頂きます。コメントなしでこのままお進み頂いて大丈夫です！※自宅保管である事をご理解の上ご購入お願いします！《※なるべく迅速に対応させて頂けるよう心がけておりますが、平日、休日問わず仕事をしているためスムーズにお返事が返せない場合がございます。お返事に関してや、概要はしっかりと記載させて頂いているつもりではありますので、その点での低評価をつけられる方、非常識なコメントをさせる方とのお取引はお受けできませんので宜しくお願い致します。そして、そういった方とは今後一切のお取引をお断りさせて頂きます。》INI木村柾哉髙塚大夢（高塚大夢）田島将吾藤牧京介尾崎匠海西洸人松田迅許豊凡池﨑理人（池崎理人）佐野雄大後藤威尊