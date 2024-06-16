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CELINE パリマカダム　デニム　トリオンフ ショルダーバッグ 肩掛け ロゴ
商品番号 U28532966931
商品名

CELINE パリマカダム　デニム　トリオンフ ショルダーバッグ 肩掛け ロゴ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪＞購入場所大手ブランド買取専門店(鑑定済み)＞商品説明CELINEセリーヌパリマカダム　デニム　トリオンフショルダーバッグワンショルダー肩掛けキャンバスロゴポーチ＞状態目立った汚れありません。まだまだ長くご着用いただけます。＞大きさ縦25横37マチ7ハンドル94-100＞カラーブラウン茶色＞素材キャンバス＞付属品ポーチ送料無料○即日発送○即購入○※仕事の都合で発送遅れる場合がございます。その場合は予めご連絡致します。プロフィールは事前にご確認お願いいたします！気になることあればお気軽にお声がけ下さい☆y26e31500829
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