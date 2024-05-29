sousou ソウソウ　高島縮　四角衣



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／麻てまり×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／麻てまり×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／雲間（くもま）に菊×留紺（とめこん） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／雲間（くもま）に菊×留紺（とめこん） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ） 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ）



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／古代裂（こだいぎれ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／古代裂（こだいぎれ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／波×濡羽色（なみ ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／波×濡羽色（なみ ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／涼やか（すずやか） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／涼やか（すずやか） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／古代裂（こだいぎれ） 高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／古代裂（こだいぎれ）



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／菊づくし×白群色（びゃくぐんいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／菊づくし×白群色（びゃくぐんいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 薙刀四角衣（なぎなたしかくい）／おもひで - SOU・SOU ... 高島縮 20/20 薙刀四角衣（なぎなたしかくい）／おもひで - SOU・SOU ...



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／間がさね 墨黒（すみくろ）に苔（こけ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／間がさね 墨黒（すみくろ）に苔（こけ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 藍捺染（あいなせん） 四角衣（しかくい）／光琳（こうりん） 燕子花図屏風（かきつばたずびょうぶ） 写し（うつし） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 藍捺染（あいなせん） 四角衣（しかくい）／光琳（こうりん） 燕子花図屏風（かきつばたずびょうぶ） 写し（うつし） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／つぎはぎ細工（ざいく）×菜の花色（なのはないろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／つぎはぎ細工（ざいく）×菜の花色（なのはないろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 40/20 空羽（あきは） 四角衣（しかくい） - SOU・SOU netshop ... 高島縮 40/20 空羽（あきは） 四角衣（しかくい） - SOU・SOU netshop ...

新品を公式オンラインショップより購入してから2度程着用し、洗濯して保管しておりました。着用機会があまり無いので出品します。中古品とご理解頂いた上でよろしくお願い致します。折り畳んでの梱包となります。●詳細は公式HPをご確認ください。参考https://www.sousou.co.jp/?pid=158243859定価税込5060円柄・デザイン...無地