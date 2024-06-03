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- フランクアンドアイリーン リネンスキッパーシャツ BARRY ホワイト サイズM
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商品詳細
色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···リネン(麻)目立った汚れや傷はありません。リネン100%アメリカ製肩幅約39cm身幅約49cm着丈約69cm袖丈約64cmこちらは即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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