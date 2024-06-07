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新品‼️パーリーゲイツ　ポロシャツ　　M 下がりタグ付
商品番号 R61589795166
商品名

新品‼️パーリーゲイツ　ポロシャツ　　M 下がりタグ付
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　　M身幅　44cm着丈　57cm袖はラグランです。首〜袖口まで24cm素人採寸素材　綿　77％ポリエステル　23％ジェラードピケのような、さらっとしたタオル地の質感です。色合いがとても可愛いです。ゴルフウエアとして有名なパーリーゲイツのお品、最適なタオル生地です。色:1枚目写真に近いです。スポーツをされる方にとても人気のあるブランドです。17000＋税
http://narcologia.ru/goods/stepchild298052.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy959953.html
http://narcologia.ru/goods/septet105019.html

新品‼️パーリーゲイツ　ポロシャツ　　M 下がりタグ付
新品‼️パーリーゲイツ ポロシャツ M 下がりタグ付 - ポロシャツ

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