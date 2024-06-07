新品‼️パーリーゲイツ　ポロシャツ　　M 下がりタグ付

サイズ M身幅 44cm着丈 57cm袖はラグランです。首〜袖口まで24cm素人採寸素材 綿 77％ポリエステル 23％ジェラードピケのような、さらっとしたタオル地の質感です。色合いがとても可愛いです。ゴルフウエアとして有名なパーリーゲイツのお品、最適なタオル生地です。色:1枚目写真に近いです。スポーツをされる方にとても人気のあるブランドです。17000＋税



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