【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド 長財布　DERBY BO PK

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商品詳細
ブランド：ヴィヴィアンウエストウッド（VivienneWestwood）↓↓↓ブランド物のバックや財布、アクセサリーなど出品しています↓↓↓#brandAKE■型番：51060025DERBYBOPK■素材：レザー ■金具：ゴールドオーブ■サイズ：約縦9.5ｃｍ×横19.5ｃｍ×マチ4ｃｍ■仕様：スナップ式開閉(外側)、(内側)札入れ×2、クリアポケット×1カードポケット×11、オープンポケット×4、ファスナー式小銭入れ×1(中仕切りあり)■付属品：専用BOX
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