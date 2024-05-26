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【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド 長財布　DERBY BO PK
商品番号 V65240127058
商品名

【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド 長財布　DERBY BO PK
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ヴィヴィアンウエストウッド（VivienneWestwood）↓↓↓ブランド物のバックや財布、アクセサリーなど出品しています↓↓↓#brandAKE■型番：51060025DERBYBOPK■素材：レザー　■金具：ゴールドオーブ■サイズ：約縦9.5ｃｍ×横19.5ｃｍ×マチ4ｃｍ■仕様：スナップ式開閉(外側)、(内側)札入れ×2、クリアポケット×1カードポケット×11、オープンポケット×4、ファスナー式小銭入れ×1(中仕切りあり)■付属品：専用BOX
http://narcologia.ru/goods/interconnect307570.html
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