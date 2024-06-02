ノースフェイス マウンテンジャケット ハイベント 刺繍ロゴ M

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♦️1点モノ、早い者勝ち♦️交渉中でも即購入大丈夫です♦️フォロー割、まとめ割実施中(プロフィールへ)♦️匿名配送で翌日に発送！！♦️サイズ：USAレディースS表記日本レディースM程度注意‼️サイズで失敗しない為、サイズ表記だけでなく必ず採寸サイズのご確認お願い致します‼️採寸サイズ(単位:cm)平置きにて身幅：50着丈：61肩幅：袖丈：ラグラン※着丈サイズは襟は含みません。※誤差はご了承ください。❤️カラー ホワイト、白✖️えんじ系✖️ブラック、黒❤️状態多少薄い汚れございます画像10。他、目立つダメージや汚れなく状態良好です。似たサイズの商品一覧はこちら#古着屋アルル、メンズSレディースM#古着屋アルル、ノースフェイス#古着屋アルル商品一覧❤️商品説明 大人気、THENORTHFACEのマウンテンパーカーです。USA規格です。春や秋冬にオススメです。冬は中に着込んで。❤️ポイント防水浸透素材のHyvent仕様(下記に説明記載)フロントとバックの2箇所にワンポイント刺繍ロゴ入りフロント両サイドにファスナー付きポケット2つ胸ポケットありスノーカフ付きベンチレーション機能付きフードは取り外し可能ですスノーカフ付き裾はドローコードで絞って調整可能自宅でも洗濯可能です。一年を通して沢山着て頂けます。街使いできるデザイン性とアウトドアでも活躍する機能性を兼ね備えた、汎用性に優れたモデルが魅力です。登山やトレッキング、アウトドアやハイキング、スキーなどのスノーシーンにも。タウンユースまで幅広く活躍してくれるジャケットです。Hyvent(ハイベント)とは優れたPUコーティングによる耐水性と透湿性を持つナイロン素材。雪や雨などをシャットアウトし、ウェア内の水蒸気を排出してムレを防ぎます。防風性にも優れ、快適性にも定評があります。古着USEDナイロンジャケットマウンテンライトジャケットNo.S23-0601-10-310c