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高級 黒真珠 11mm K18 ペンダントヘッド
商品番号 F85639311026
商品名

高級 黒真珠 11mm K18 ペンダントヘッド
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 33,915 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用✅即購入◯✅送料無料黒真珠をあしらったシンプルなペンダントネックレスです。18金自然の輝きで素敵なお色味ですどんなファッションにも合わせやすく、モダンな雰囲気を楽しめます。パールサイズ:11mm刻印:G18k（au750)チェーンの長さ45cm色:濃い緑色付属品：箱並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。お探しの方にお譲りできたらと思います。返品NGでお願いします。ご不明な点がありましたら事前にご質問のほどよろしくお願い致します^-^
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