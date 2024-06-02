THE NORTH FACE ノースフェイス ジップイン フリースジャケット

◯THENORTHFACEノースフェイスジップインフリースジャケット◯size:XS肩幅:ラグランの為測定不能身幅:47cm着丈:60cm裄丈:81cm◯色:ブラック◯素材:ポリエステル◯商品説明：柔らかいフリースボディに、ジップインジップ対応のスリムなシルエット、前後のロゴがアイコニックに映えるクールなデザイン、オールブラックのカラーリングもモードな雰囲気を作ります。両サイドのジップポケット、裾にはドローコード搭載、アウター、インナー問わず幅広くスタイルを彩るハイクオリティなクリエーションです。ノースフェイスならではのスマートなアウトドアスタイルを提案します。◯状態:多少のしわ、使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。◯レディースアイテムですが、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。◯デッドストックや新品の状態を除き、全てクリーニング済みです。◯ご購入から2～3日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているゆうパック、またはヤマト運輸で行います。#Sirchive



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