お値下げ☆COACH☆極美品☆ハンドバッグ

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カラー...ベージュ種類...その他ショルダーバッグ素材...その他レザー(本革)サイズ…縦17cm 横24cm マチ11cmハンドル高さ10cm ショルダー紐102〜120cm 平置き実寸素材…レザー２回しか使っていないのでとても綺麗な状態だと思います。角の擦れや糸のほつれは見当たりません。ぜひ写真でご確認いただけると幸いです。大幅なお値段交渉にはお答え出来るかはわかりませんが、お気軽にコメントください(^^)#COACH#コーチ#バッグ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#鋲付き