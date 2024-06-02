QC09 エルメス 極美品 フールトゥMM トートバッグ タグ有り A4対応

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#ブランドショップパレットの出品物一覧#ブランドショップパレットの出品物バッグ一覧#ブランドショップパレットの出品物フールトゥ一覧【商品説明】縦約30㎝横約42.5㎝厚さ約10㎝重さ612gハンドル約26㎝内ポケット1ヶ所外ポケット6ヶ所色…レッド素材…コットン【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。素材のベタツキや気になるニオイはありません。留具の留まり、ファスナーの開閉は問題ありません。外側表面にスレ、ヨゴレ、型くずれがあります。内側、ポケットにスレ、ヨゴレがあります。四つ角、フチ周りにスレがあります。(写真8.9枚目参照)ハンドルにスレ、毛羽立ちがあります。(写真7枚目参照)留め金具、ファスナー金具に細かいキズがあります。上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。【検索ワード】ハイブランド高級ブランド赤綿HERMESおしゃれオシャレ