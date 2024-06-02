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【美品】Capaf ビジュー付きかごバッグ
商品番号 R29828144124
商品名

【美品】Capaf ビジュー付きかごバッグ
ブランド名 カパフ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　横幅20cmx奥行11cmx高さ13cmハンドルを立てたときの高さ31cm(誤差はご容赦ください)何年か前に新宿伊勢丹で購入し、2.3回使用しました。前面に大きなビジューが付いていて華やかです(写真6)目立った汚れ等ありませんが、持ちての部分に少しシワがあります。使用機会が少ないため、お譲りします。保存袋等残っておりませんのでこのまま段ボールに入れての発送となります。カラー...レッド
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