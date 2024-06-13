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2020秋ヨーガンレール＊ワイドバルーンパンツ＊ババグーリ美品
商品番号 O88265712628
商品名

2020秋ヨーガンレール＊ワイドバルーンパンツ＊ババグーリ美品
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 8,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020秋ヨーガンレールリトアニアリネンワイドバルーンパンツ＊着用画像お借りしました。素材　リネン100色　黒サイズ着丈93　ウエスト32　股上38　股下59　裾幅36ウエスト下よりタックが入り～ゆったりワイドバルーン着用していただくと自然に馴染みます。左右ポケットあります。毛羽立ちにくい秋のリネン＊春夏秋と3シーズンお使いいただけます＊素材感とデザイン～着用画像に惹かれ購入＊2度使用しましたがサイズ感が微妙に合わず、眺めて終わりそうなので～迷いながらも出品させていただきました。状態良くきれいなお品です。自宅保管のusedをご理解いただける方へ。少しでも気になさる方はお控えください。リネン特有のシワ感、保管じわご了承下さいませ。よろしくお願いいたします。￥35200（税込）BabaghuriババグーリJURGENLHEL真木テキスタイルプランテーション群言堂
http://narcologia.ru/goods/stage86097.html
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