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アンクライン新品タグ付き白ブラウス
商品番号 F11253086768
商品名

アンクライン新品タグ付き白ブラウス
ブランド名 アンクライン
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023,5月ハワイ購入品です。試着もなしの新品です。ボタン、肩のギャザー、金のロゴマークがとても可愛いです。11-13号位に感じます。採寸ご確認ください。身幅56着丈65アンクラインカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...コットン/季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/displease634331.html
http://narcologia.ru/goods/rouge501210.html
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