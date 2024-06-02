アンクライン新品タグ付き白ブラウス

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2023,5月ハワイ購入品です。試着もなしの新品です。ボタン、肩のギャザー、金のロゴマークがとても可愛いです。11-13号位に感じます。採寸ご確認ください。身幅56着丈65アンクラインカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...コットン/季節感...春,夏