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- 【theoryluxe】長袖ブラウス DANCE MISA ネイビー 40
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商品詳細
「フォローしました」とコメントでお値引いたします☆〜4999円100円引5000円〜300円引即購入OK♪同時購入、リピーター様割引あり☆値下交渉もお気軽にコメントくださいませ^^可能な限り対応いたします(^^)他サイトでも販売してますので、早い者勝ちとなります♪✽+†+✽――✽+†+✽セオリーリュクスの長袖ブラウスになります♪こちらのブラウスはカフスに別布ジョーゼット素材がついており、1枚でトレンドのレイヤードスタイルが完成するブラウス☆スリーブが2枚仕立て良いボリュームを持たせ、エレガントなシルエットに仕上がっております。ソフトで肌触りの良く、とてもナチュラルなアイテムです。お仕事着にはぴったりのアイテムです★大切に保管しているのでこれからたくさん着用出来るお品です☆✿セオリーリュクス中国製 高級 ブラウス 長袖 トップス エレガンス 大人キュート セレモニー パーティー お食事会 お呼ばれ デート 二次会 同窓会 コンサート 発表会 THEORYLUXE✿カラーネイビー✿サイズ(cm)40肩幅37身幅49袖丈58.5着丈62.5平置実寸素人計測により多少の誤差はご了承下さい✿素材本体アセテート59% レーヨン41％別布 ポリエステル100％✽+†+✽――✽+†+✽※ご購入前にプロフィール確認をお願いします。◆丁寧な検品を心がけていますがあくまで1度人の手に渡っておりますので神経質な方は購入お控えください◆同時購入でお値引✨
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