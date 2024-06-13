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L.L.Bean　ハーフジップパーカー
商品番号 R47784580627
商品名

L.L.Bean　ハーフジップパーカー
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未使用　定価　10,890円サイズ　XS薄手のハーフジップパーカーサイズが合わなかった為出店いたします。春先に羽織るのに丁度いい薄手の生地になっています。これからのキャンプに可愛いL.L.Beanいかがでしょう。カラー...グリーン着丈...ミドル柄・デザイン...その他素材...ナイロンフード...フードあり（取外し不可）季節感...春,秋
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