L.L.Bean　ハーフジップパーカー

新品 未使用 定価 10,890円サイズ XS薄手のハーフジップパーカーサイズが合わなかった為出店いたします。春先に羽織るのに丁度いい薄手の生地になっています。これからのキャンプに可愛いL.L.Beanいかがでしょう。カラー...グリーン着丈...ミドル柄・デザイン...その他素材...ナイロンフード...フードあり（取外し不可）季節感...春,秋



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