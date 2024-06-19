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アクアマン コールドキャスト バスト フィギュア
商品番号 G30488399765
商品名

アクアマン コールドキャスト バスト フィギュア
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアの底部から槍の先端まで約23cmです。アクアマン本体の高さ：約15cm槍の長さ：約23cm箱のダメージや傷みが少々ありますが、フィギュアは比較的綺麗に保管されています。らくらくメルカリ便で発送予定です。画像をご確認の上、ご検討ください。
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