アクアマン コールドキャスト バスト フィギュア

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キン肉マン フィギュア 買取 | 全国宅配買取のおもちゃ買取ドットJP

フィギュアの底部から槍の先端まで約23cmです。アクアマン本体の高さ：約15cm槍の長さ：約23cm箱のダメージや傷みが少々ありますが、フィギュアは比較的綺麗に保管されています。らくらくメルカリ便で発送予定です。画像をご確認の上、ご検討ください。