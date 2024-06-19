アクアマン コールドキャスト バスト フィギュア

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商品詳細
フィギュアの底部から槍の先端まで約23cmです。アクアマン本体の高さ：約15cm槍の長さ：約23cm箱のダメージや傷みが少々ありますが、フィギュアは比較的綺麗に保管されています。らくらくメルカリ便で発送予定です。画像をご確認の上、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque967707.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei796671.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi522647.html
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