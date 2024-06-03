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【韓国限定】ノースフェイス ミニバッグ ホワイトレーベル
商品番号 N10187517256
商品名

【韓国限定】ノースフェイス ミニバッグ ホワイトレーベル
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SQUARETOTE日本未発売、韓国限定のノースフェイスブランド、「Whitelabel」のショルダートートバッグです。購入場所:ノースフェイス明洞店購入日:2023年8月コットンキャンバス素材がとっても可愛い、ミニサイズのトートバッグです。両サイド部分に長さ調節\u0026取り外し可能なクロスウェビング付きでクロスバックでもスタイル演出が可能です。内側に別収納が可能なポケットが付いていて収納に便利です。入口部分がファスナーになっているので安全に収納できます。トートバッグ、ミニバッグ、フリース、秋服、リュック、バックパック、限定品、トレーナー、サンダル、アウトドア、パタゴニア、NIKE、THENORTHFACEホワイトレーベルショルダーバッグボディバッグクロスバッグウエストポーチサコッシュスウィープグラニュールシュプリームポーターナイキコールマンアディダス等お探しの方に。
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