YSL イヴサンローラン マフラー ストール 膝掛け ウール100% 大判 ...

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◆YSLイヴサンローランマフラーストール膝掛け◆ウール100%◆大判◆サイズ約176cm×115cm多少の誤差はご了承ください。大きめのサイズになります。目立つような汚れなどもなくまだまだお使い頂けるかと思います。見落としなどあるかもしれませんのでご了承ください。あくまで中古品になりますのでご理解の上ご検討くださいませ。あくまで自宅保管品になりますので神経質な方はご購入をお控えください。素材...ウール