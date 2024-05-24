ご覧頂きありがとうございます＾＾シンプルなデザインで、丈夫でカジュアルな帆布生地のトートバッグです！お仕事・学校にも最適なA4サイズが入るサイズ感。豊富なポケット付き、ペットボトルや傘などもすっきり収納できて便利なイチ押しバッグです♪日常使いはもちろん気軽なアウトドアやレジャーシーンにも活躍しますよ☆上部はファスナー付きなので、見られたくないバッグの中身を隠せるのがうれしいポイント！旅行バッグとして、荷物の多いママのマザーズバッグとしてももちろん使えます！太ベルトはショルダーにしたり、斜めがけにしたり、お好きなように使い分けてくださいね！〇商品詳細○サイズ：横幅39cm×高さ34cm×マチ幅7cmカラー：黒または白※採寸は手作業なので多少ずれがある場合があります。※発送時に目視で点検をし綺麗なものをお送りしますが、海外輸入品のため一部縫製が荒い場合がございます。ご理解の上お買い上げいただきますようお願い致します。完璧なものをお求めの方は購入をお控え下さい。管理番号F69



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