FURLA(フルラ)黒 ショルダーバッグ　型押し　フラップ

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商品詳細
正規店購入サイズ（約)本体:高さ14cm幅21cmマチ3cm、ショルダーストラップ:長さ107cm-114cm[仕様]開閉方式:マグネットボタン発送方法は防水対策、プチプチの対応になります。付属品：保存袋去年購入し、袋などから出しましたが一度も使っていない新品です。多少値下げいたします。
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