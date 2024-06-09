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FURLA(フルラ)黒 ショルダーバッグ　型押し　フラップ
商品番号 D55947808398
商品名

FURLA(フルラ)黒 ショルダーバッグ　型押し　フラップ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規店購入サイズ（約)本体:高さ14cm幅21cmマチ3cm、ショルダーストラップ:長さ107cm-114cm[仕様]開閉方式:マグネットボタン発送方法は防水対策、プチプチの対応になります。付属品：保存袋去年購入し、袋などから出しましたが一度も使っていない新品です。多少値下げいたします。
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