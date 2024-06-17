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銭号　盆栽鉢
商品番号 K28357573873
商品名

銭号　盆栽鉢
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,700 円
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商品詳細

銭号磨製　桃花泥外縁下帯長方鉢になります。時代の乗り抜群　目立った傷、汚れ等はありません。状態　サイズ等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
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