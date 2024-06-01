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- ＊お値下げ中＊新品未使用 学生服 ブレザー 160A 紺 ウール50%
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商品詳細
新品未使用の標準型ブレザーです(^^)ウール50%の高品質！⭐︎サイズ:160A身丈59cm身幅49cm肩幅40cm袖丈53cm⭐︎状態:新品、未使用専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きます⭐︎色:紺⭐︎素材:ウール50%・ポリエステル50%⭐︎生産国:日本プロフィール閲覧後、ご購入お願いいたします
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