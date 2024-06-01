エルメス　HERMES カレ90 ヘンナの歌

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エルメス HERMESカレ90LeschantsduHenneヘンナの歌約90cm×90cmシルク100%中古ブランド品店にて購入し、ファッション撮影に一度使用しました。たたみシワ、外枠部分に数箇所スレ汚れとツレがありますが、おおむねきれいです。個人保管の中古品にご理解ください。衣服はイメージです。カラーはオレンジ。外枠は薄いみかん色内枠はムラのある濃いオレンジ×みかん色柄の縁取りは濃いブラウン柄の線には差し色で深く濃い赤も使われています。ヘンナ=ヘナのことです。インドではヘンナは幸福をもたらす植物といわれており、全体的にヘナタトゥーをモチーフとしたカレです。あえて色味が統一されていることにより、タトゥーの柄の細かさがよく分かり、芸術的だと思います。巻いたり結んだりした時に、より映える仕上がりだと思います。美しく、テーマも温かく、かつ実用的です。#HERMES#エルメス#スカーフ#インド#ヘナカラー···オレンジ人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)柄・デザイン···その他