ピンクダイヤモンドルース　FANCY PURPLISH PINK

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ご覧いただきまして誠にありがとうございますピンクダイヤモンドルースFANCYPURPLISHPINKペアシェープのご紹介です✨ボディーカラーはPINKサブカラーにPURPLISHが入りますとても人気な桜色ですこの子の研磨の状態も素晴らしく、とても良く光ります石とのご縁に感謝します✨ありがとうございます(^^)AGTジェムラボラトリーのソーティング付CaratWeight/0.076ctColor/FANCYPURPLISHPINKClarity/VS2ペアシェープ蛍光性/MEDIUMBLUESize/縦3.69mm×横2.25mm×深さ1.29mm小さなキズや内包物（黒点など）は天然のダイヤモンドに存在しております(無い場合もあります)カメラ性能や照明によってキズが写らない場合があります。なるべくキズの位置やキズの程度が確認できる写真を載せたいと思います☆神経質な方、細かいことが気になってしまう方は、購入をお控えくださいませ。☆お使いのモニターの環境によっては、色味が実物と異なる場合がございます。☆すり替えなどの防止の為返品はご遠慮願います☆吟味していただき、ご理解された上でご購入下さい。不明な点や、疑問な点がありましたら質問されて下さいわかる範囲でご説明し納得されるまでお付き合いしたいと思います♪出品以外の石(ダイヤモンド)もリクエストがあればコメント欄から問い合わせしてください出品していない石も沢山ございます＊お顔が見えないお取引きですのでお互い気持ちの良いお取引きができる様に心掛けていきますどうぞ宜しくお願い致します