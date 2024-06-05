ロンシャン ハンド ショルダー フォーマル バッグ 革 ボルドー EX385 ...

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クロスボディバッグ XS

【商品説明】縦…約18.5cm横…約34cm厚さ…約5cm開いた時の全長…約34cm持ち手…約56cm〜約62cm仕様：ファスナー開閉式ポケット…3ヶ所色：ボルドー素材：レザー付属品…なし（本体のみ）【状態ランク】状態ランク…BAS…新品、未使用or未使用に近いA…目立った傷や汚れなしAB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA…やや傷や汚れありB…やや傷や汚れありBC…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。マグネットの留まりに問題はありません。ファスナーの開閉はスムーズです。素材のベタつきはありません。表面、ショルダーに型崩れがあります。 表面にシワ、多少のスレがあります。ショルダーに多少シワがあります。ファスナーポケット内部に多少汚れがあります。金属部分に多少キズがあります。上記ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使いいただける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※発送はメルカリ便のみの対応となります。他発送方法はお受けしかねますので、ご了承ください。EX385-88