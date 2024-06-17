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バーバリー　ひざ掛け　大判ストール
商品番号 N60927061186
商品名

バーバリー　ひざ掛け　大判ストール
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【正規品】です未使用品ですがタグも箱もありませんのでご了承ください。サイズ(約)全長130cm×幅75cmBURBERRY-バーバリーNAVY/CHECK-ネイビー・チェック素材：羊毛95%カシミヤ5％#ひざ掛け#ストール#マフラー#レディース#ブランド#大判ストール
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