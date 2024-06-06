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商品詳細
銅版画 画材 まとめ売りツイストニードルドライポイントハーフトーンコームバニシャートゥイーザ耐油性硬質 ゴムローラー銅板 0.59×12cm銅板 1.09×12cm解墨トレイ 少し凹みあり錆びているところもあります。写真でご確認よろしくお願いいたします。名前が間違っていたらすみません。写真に写っているものが全てですのでご確認よろしくお願いいたします。ほとんどのものが未使用なのどすが、長期自宅保管のため、全体的に傷汚れありです。ホルベイン銅版 道具エッチングインク練り板
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