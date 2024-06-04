★大人気☆希少★ルイヴィトン パピエシップ モノグラム 二つ折り財布 大容量

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ご観覧いただきありがとうございます！コメント、購入希望の方は一度プロフィールをご覧いただけるとありがたいです。お得なフォロー割の情報なども記載しています。★商品一覧はこちらから★↓◎#THERcollection＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ブランド：LOUISVUITTON ルイヴィトン 商品名：パピエシップモノグラム タイプ：財布 折り財布 型番：M61207 シリアルNo.SP0822 カラー：モノグラム 金具カラー：ゴールド 素材：革、レザー★サイズ ■縦⇒15.5cm ■横⇒11cm ■マチ⇒約3cm（実寸） ★仕様 開閉：スナップ 内ポケット：6箇所 ファスナージップ オープンポケット★付属品：なし★商品状態ご使用される際での不具合はございません。外観、内側共に美品になります。写真で状態をご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入ください。★真贋について 中古ECショップで真贋済★購入先 中古ストア購入★発送方法： 匿名配送、追跡可能なメルカリ便で発送致します！(全品送料無料)★梱包方法：防水対策を行って発送致します。出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします。◎#THERcollection【商品番号：７５】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝素材...本革カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)、がま口、L字ファスナー、ラウンドファスナーカラー···ブラウン素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地