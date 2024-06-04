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★大人気☆希少★ルイヴィトン パピエシップ モノグラム 二つ折り財布 大容量
商品番号 F10278483062
商品名

★大人気☆希少★ルイヴィトン パピエシップ モノグラム 二つ折り財布 大容量
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます！コメント、購入希望の方は一度プロフィールをご覧いただけるとありがたいです。お得なフォロー割の情報なども記載しています。★商品一覧はこちらから★↓◎#THERcollection＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ブランド：LOUISVUITTON　　　　　　ルイヴィトン　商品名：パピエシップモノグラム　タイプ：財布　折り財布　型番：M61207　シリアルNo.SP0822　カラー：モノグラム　金具カラー：ゴールド　素材：革、レザー★サイズ　■縦⇒15.5cm　■横⇒11cm　■マチ⇒約3cm（実寸）　★仕様　開閉：スナップ　内ポケット：6箇所　ファスナージップ　オープンポケット★付属品：なし★商品状態ご使用される際での不具合はございません。外観、内側共に美品になります。写真で状態をご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入ください。★真贋について　中古ECショップで真贋済★購入先　中古ストア購入★発送方法：　　匿名配送、追跡可能なメルカリ便で発送致します！(全品送料無料)★梱包方法：防水対策を行って発送致します。出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします。◎#THERcollection【商品番号：７５】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝素材...本革カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)、がま口、L字ファスナー、ラウンドファスナーカラー···ブラウン素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/update188695.html
http://narcologia.ru/goods/peroration674615.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture778241.html
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