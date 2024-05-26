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未使用 CHANEL シャネル シルク スカーフ ブラック
商品番号 P25896299594
商品名

未使用 CHANEL シャネル シルク スカーフ ブラック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用CHANELシャネルシルクスカーフブラックシャネルのスカーフです！首元に巻いたり、ヘアアクセサリーやバッグのポイントとしてもお使いいただけます☆シルク100%です！▼商品状態未使用品です。▼サイズ約123cm×6.0cm▼カラーブラック黒ホワイト▼付属品タグ▼購入先ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。100％正規品になりますのでご安心ください。CHANELバンダナストールツイリーDAKAR#31937#de
http://narcologia.ru/goods/encourage674072.html
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