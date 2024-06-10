オネット★ロングワンピース

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2021年に購入２度ほどしか着てないので、とても綺麗な状態かと思います。3万弱からいだったかと思います。あくまでもusedですので、ご理解の程よろしくお願いします。発送の際、小さく折りたたみますので、よろしくお願いします。何かありましたら、気軽に質問お願いします^_^