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【在庫限り‼︎】Vivienne Weswood ミニ財布　ブラック　レア柄
商品番号 V18615428923
商品名

【在庫限り‼︎】Vivienne Weswood ミニ財布　ブラック　レア柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,650 円
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商品詳細

【新品未使用】【送料無料】【即日発送】【即購入OK】【プレゼント用包装可能※無料】→コメント下さい♪#プレゼントにおすすめの商品はこちら#特別値引きセール中の商品はこちら【ブランド名】VivienneWestwood　　　　　　　ヴィヴィアンウエストウッド　【型番】13vv109【定価】195ポンド約32,000円【カラー】ブラック　黒　ゴールド　金【仕様】札入れ×1がま口式小銭入れ×1カード入れ×6オープンポケット×2【サイズ】縦　　約　8.5cm横　　約　11cm厚さ　約　3cm【付属品】純正袋純正箱カード類※画像に載っているものが全てとなります。海外アウトレット店購入こちらはアウトレット品の為、目に見えにくい僅かなキズやシワ等がある場合があります。アウトレット品という特性をご理解いただけますようお願いします。※国内鑑定済み※ご購入前に必ずご確認をお願い致します※・運搬時の多少の傷や傷みに関しては、責任を負いかねます。・画像は実物に近い色合いになる様に心掛けておりますが、太陽光、室内、角度によって色味が多少異なる様に写る場合がございます。#人気#おすすめ#20代#30代#40代#学生#主婦#レディース#人気カラー#人気柄#プレゼントおすすめ#プレゼント包装#ミニ財布
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