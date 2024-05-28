LACITA エナーボックス　ポータブル電源

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LACITAのエナーボックスのポータブル電源になります。新品購入後、キャンプで4回程使用しました。コンパクトで持ち運びに便利でしたが、暫く使用予定が有りませんので出品致します。状態は良いと思いますが中古品になる為、神経質な方や新品同様希望の方はご購入をお控え下さい。すり替え防止の為、返品不可でお願いします。元箱はありませんので別の箱にて発送します。倉庫整理中、価格交渉大歓迎です。宜しくお願い致します。ブランド：LACITA（ラチタ）商品名：エナーボックス型番：CITAEB-01電池種類：三元系リチウムポリマーAC出力：定格400W/100V-60Hz/純正弦波USB出力：5V/2.1A3口シガーソケット出力：9~12.6V/10A入力：DC14.5V~24V重さ：5kg本体充電時間：約7時間（ACアダプター使用時）容量:120000mAh/444Whタイプ...ポータブル電源電池種類...リチウムポリマー