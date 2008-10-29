FUJIFILM FinePix Z250fd

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商品詳細
【商品名】FUJIFILMデジタルカメラFinePix(ファインピックス)Z250FFX-Z250FDP【色】ピンク【メーカー名】FUJIFILM(富士フィルム)【メーカー型番】FFX-Z250FDP【付属品】本体、バッテリー、充電器、ストラップ、ケースおおまかではありますが動作確認済みです。バッテリーの持ちは確認出来かねております。上記、ご了承下さいませ。比較的きれいな状態かと思いますが、購入してから時間が経っている為、経年劣化等はご了承下さい。人気モデル/シリーズ...FUJIFILMFinePix付属品...ストラップ,ケース,充電器,バッテリー
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