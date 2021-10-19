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ボルドワールド　リヤ スプリング　アルファード　ヴェルファイア　エスティマ
商品番号 M90852078476
商品名

ボルドワールド　リヤ スプリング　アルファード　ヴェルファイア　エスティマ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタボルドワールドのリアスプリングになります。バネレート　覚えがないですが14キロから18キロだと思います。たぶん18キロ長さ　150ミリID平の方が75反対側　55？です。写真の通りスプリングの塗装剥がれありますが問題なく使用できます。アクスルビーム車に流用可能かと思います。アルファード　ヴェルファイア　エスティマには使えると思いますが、他はわからないのでご自身で調べてみてください。注　スプリングのみの出品に変更したため価格を下げました。
http://narcologia.ru/goods/Sydney431749.html
http://narcologia.ru/goods/message746427.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming416292.html
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