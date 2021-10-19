ボルドワールド　リヤ スプリング　アルファード　ヴェルファイア　エスティマ

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用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタボルドワールドのリアスプリングになります。バネレート 覚えがないですが14キロから18キロだと思います。たぶん18キロ長さ 150ミリID平の方が75反対側 55？です。写真の通りスプリングの塗装剥がれありますが問題なく使用できます。アクスルビーム車に流用可能かと思います。アルファード ヴェルファイア エスティマには使えると思いますが、他はわからないのでご自身で調べてみてください。注 スプリングのみの出品に変更したため価格を下げました。