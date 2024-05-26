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30ソアラ用純正ストラットセット
商品番号 I18977540927
商品名

30ソアラ用純正ストラットセット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！純正ストラットのセットです。30ソアラに使用出来ます。漏れ等はないと思いますが写真でよくご確認の上ご検討ください。ご返品はお受け致しませんのでよろしくお願いします。
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