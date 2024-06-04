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ND ロードスター 幌 RF ショート スタビリンク スタビライザーリンク G
商品番号 W21006947468
商品名

ND ロードスター 幌 RF ショート スタビリンク スタビライザーリンク G
ブランド名 マツダ
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAZDAロードスターND幌•RFショートスタビライザーリンク新品未使用品２本フランジナット４個付安心国内メーカーGMB社製25〜50㎜以上ローダウンチューニングカスタムフロント用即購入OK送料無料ローダウンによるスタビライザーの角度変化を補正しドライビングを安定•改善する”ショートスタビライザーリンク”です★同じGMB製でも角度の違うトヨタ車用(1001-022…/GSL-T-3)、安いだけの海外メーカー、長さ調整式はオススメしません。自動車部品は製造品質管理された国内メーカー品を！★角度の違うトヨタ車用を発送する出品者、GMB社や他社製品をオリジナルとして高値販売してるショップに注意！#ロードスター#ND#NC#RF#RX8#スタビリンク#スタビライザーリンク#ショートスタビリンク#ローダウン#ミアータ#MX5用品の種類...スタビライザー対応車種メーカー...マツダ
http://narcologia.ru/goods/revamp763322.html
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