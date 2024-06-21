カラー···ブルーボディタイプ···軽自動車年式···平成18年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···14.5万km車検令和7年6月迄タイミングベルトファンベルトエアコン用コンプレッサーイグニッションコイルエンジンマウントハブベアリング去年新品に交換してありますフロントブレーキパッドは数週間前に交換済みルーフ以外は全てデッドニング済みアトレー前期用メーターパネルに交換モモウッドコンビハンドル前オーナーがトラストのエアクリーナー付けてますオイルは3000km毎に交換してますエアコン効きます年式相応の傷凹み多いです。がまだまだ元気に走りますので毎日の仕事用やキャンプやサーフィンなどのアクティビティ用途にも使えると思います。ターボなので遠出も疲れづらいです受け渡しには名義変更まで3万円お預かりしますが変更後は速やかに買われた方の口座へ返金いたします。神奈川県からですので近隣の方ですと早めに渡せるかと思います。ぜひご検討ください



ハイゼットカーゴ クルーズターボ 機関良好 車検令和7年6月迄 ほしい物 ...



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h28年式ハイゼットカーゴ車検令和7年9月機関良好修復歴無しナビ改良型 ...



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h28年式改良型エンジン機関良好車検6年3月ハイゼットカーゴ 修復歴無 ...



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車検令和7年4月‼️ダイハツ ハイゼット S320V スペシャル | labiela.com



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ダイハツ ハイゼットカーゴ クルーズターボリミテッド １年保証 車検令 ...



26年式ハイゼットターボ☆車検7年3月30日迄☆5速☆機関良好☆キーレス ...



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