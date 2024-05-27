セレナ　ダウンサス　c27c26c25　タナベサステック

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商品詳細
c27で使用してました。使用期間は1年ぐらいで約8000キロ程で主に街乗りメインです。車高調を買ったので不要になりました。c26、c25にも使えます。買ったときの箱もボロボロですがありますの一緒に送ります。
http://narcologia.ru/goods/flight685028.html
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