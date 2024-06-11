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67-94 インパラ　エルカミーノ　モンテ　キャデラック　カトラス　リーガル
商品番号 D23534581323
商品名

67-94 インパラ　エルカミーノ　モンテ　キャデラック　カトラス　リーガル
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1967-1994GMコラムシフター、チルト、シグナル\u0026フラッシャーレバークロームシフターレバーターンシグナルハザードチルトキット車とトラックのビレットクロームコラムドレスアップキットシボレー、ビュイック、オールズモビル、ポンティアック、キャデラック車とトラックを含む、1967年から1994年のすべてのオリジナルGMコラムに適合します。また、アフターマーケットコラムのフレーミングリバー、ビレットスペシャリティーズ、イディディット、プロコンプ、レーシングパワーカンパニー、プロヘッダーにも適合します。(アフターマーケットのコラムは標準のGM1967-1994コラムに基づいています)注:このセットはバンのコラムには適合しません。寸法:コラムシフト101/2インチ、ターンシグナルレバー7インチ、チルトレバー51/2インチ、フラッシャーノブ3/4インチすべてのレバーとノブはアルミニウム合金製で、クロムメッキが施されています。キット内容:シフターアーム、ウインカーレバー、チルトレバー、フラッシャーノブ用品の種類...その他画像にてご判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement123299.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney381849.html
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