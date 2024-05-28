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フジツボマフラー　オーソライズ　プロジェクターヘッドライト　インナーブラック
商品番号 C67641187768
商品名

フジツボマフラー　オーソライズ　プロジェクターヘッドライト　インナーブラック
ブランド名 日産
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···マフラー対応車種メーカー···日産、三菱マフラーはフジツボマフラー　オーソライズです。カサつきは無いです。ステンレスなので上品な音で車検も通ります。こちらも汚れは有ります。出口も綺麗です。プロジェクターヘッドライトはインナーブラック仕様です。すべて取り付けたらすぐにカスタムcarになります。中古品ということを理解した上で3nでの入札をお願いいたします。※バラ売りするつもりは考えておりませんのでご理解いただけますようお願い致します。セット売りですので、配送はクロネコヤマトか佐川急便か西濃運輸にお願いしようと思っております。送料は梱包しないとわかりませんが、よろしくお願い致します。こちらは他でも出品しておりますので購入する前に必ずコメントください。
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