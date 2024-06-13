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未使用　キジマ　ダブルシート用キャリア　リアキャリア　スーパーカブ　クロスカブ
商品番号 V22426581131
商品名

未使用　キジマ　ダブルシート用キャリア　リアキャリア　スーパーカブ　クロスカブ
ブランド名 キジマ
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色、ブラックスーパーカブ用のキジマのダブルシート用キャリアです！未使用と書いてますが試し付けをし、自分のバイクに合わなかったので出品します！試し付けは上から合わせただけなのでキズなどはついてません！適合車種が取扱説明書に載っているので写真でご確認下さい！一度、箱から出しているので細かいキズなどはあるかもしれません！(目視では確認できませんでした！)なので神経質な人はご購入をお控え下さい！よろしくお願いします(^^)スーパーカブ110クロスカブ110カブpro110リアキャリア
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate681648.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture427341.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation8321.html
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