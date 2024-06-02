ドテラ アロマオイル

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商品詳細
使用期限バランス2本27年5月ペパーミント27年3月オレンジ27年6月アロマタッチ27年2月イージーエア27年3月オンガード27年4月オルガノ27年5月フランキンセンス27年12月ラベンダー27年4月ゼンジェスト27年4月グリーンマンダリン27年4月レモン2本27年5月10月ディープブルー27年10月コバイバ27年11月セレニティ27年1月オレンジ27年4月ティーツリー27年4月ラベンダー27年2月右2列目4本は開封してます。右1列目2本は半分近く使用済です。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。ケース付き。
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