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ドテラ アロマオイル
商品番号 V18662982810
商品名

ドテラ アロマオイル
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用期限バランス2本27年5月ペパーミント27年3月オレンジ27年6月アロマタッチ27年2月イージーエア27年3月オンガード27年4月オルガノ27年5月フランキンセンス27年12月ラベンダー27年4月ゼンジェスト27年4月グリーンマンダリン27年4月レモン2本27年5月10月ディープブルー27年10月コバイバ27年11月セレニティ27年1月オレンジ27年4月ティーツリー27年4月ラベンダー27年2月右2列目4本は開封してます。右1列目2本は半分近く使用済です。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。ケース付き。
http://narcologia.ru/goods/secretarial183316.html
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