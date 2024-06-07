ニールズヤード　アロマライトオイルセット　アロマオイル

ニールズヤードのアロマライト1個とオイル4本セットです。オイル(4本)・ラベンダー10ml・オレンジ5ml・ベルガモット5ml・ユーカリプタス5ml※ラベンダーのみオーガニックではありません。アロマライト(1個)・コードタイプ精油は開けていない為どのような匂いなのかお答えいたしかねます。○平日なら只今1,2日で発送処理可能です。迅速に対応させていただきます。他にもトップス、ボトムス、ワンピース、バック、シューズ…たくさん出品しておりますので是非ご覧下さい╰(*´︶`*)╯♡何かあればいつでもコメントお待ちしております♪♪♪容量···〜49ml香り···ラベンダー容器···瓶



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