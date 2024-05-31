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ご注文ありがとうございます♪ツルツル！ピカピカ！アパコート✖️5本＋ヤクルト商品
商品番号 O31342522013
商品名

ご注文ありがとうございます♪ツルツル！ピカピカ！アパコート✖️5本＋ヤクルト商品
ブランド名 ヤクルトビューティエンス
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dream様大変お待たせ致しました。ご縁をいただき、感謝感激雨アラレ！！ホントイイ人だぁ♡有り難うございます♪ちょっぴり高いけど、いいモノはイイ！！！1分間に2本売れてます！！！って、人気のアパコート♡ツルツル！！ピカピカ☆☆☆たっぷりの薬用ハイドロキシアパタイトが歯垢を除去し、初期虫歯も治すし、歯周病予防にも、歯茎も健康にするし、白くキレイな歯になります☆一度使うとやめられない！！！ご愛用ありがとうございます♪■商品状態　購入時期：2023.8　残量：新品未使用アパコート120g✖️5本他定価　2200円箱のままゆうパケットポストで発送致します♪厚みがあり、ご自宅のポストによっては持ち帰り再配達になる場合がございます。#アパコート薬用アパコートS_E_ナノテクノロジー120g#ヤクルトビューティエンス特徴...ホワイトニング,口臭対策・口臭予防,歯周病対策,低刺激,フッ素不使用
http://narcologia.ru/goods/ambassador777006.html
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