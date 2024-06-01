DENCOM 電気式人工喉頭　ユアトーン　高機能型　G-1モデル

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母が2021年12月に購入しました。病院に入院中に購入したまま、本体を全く使わないままになり保管していたので、ほぼ新品同様です。※病院に持参していたので、箱に名前を書いている為、修正テープで消しました。5枚目写真※同様に抑揚練習テキストも名前を書いている為、修正テープで消しました。わずかですが一部、表紙少しめくれありです。6枚目写真※取り扱い説明書も、わずかですが一部表紙少しめくれありです。7枚目写真※動作確認済み内容物：本体、充電器、充電池２個（ニッケル水素電池）、ストラップ、取扱説明書、抑揚練習テキスト、外箱------------------------------以下引用喉頭がんなどによる喉頭摘出のほか、気管切開や麻痺、ALS、筋ジストロフィーなどにより話すことができない方の発声を補助する器具です。口と舌を自由に動かすことができる方にご利用いただけます。現在は、標準型のS-2モデルと高機能型のG-2モデルの2種類を販売しています。ユアトーン標準型S-1モデル、高機能型G-1モデルは2023年6月30日をもって生産を終了いたしました。※修理等のアフターサービスは2028年6月末まで実施しております。※販売につきましては在庫が無くなり次第終了となります。------------------------------高機能型G-1モデル定価 75000円（非課税）電気式人工喉頭（EL）は、喉頭がん、咽頭がん、食道がんなどで喉頭を摘出された方、人工呼吸器の使用などで気管切開をされた方、ALSや筋ジストロフィー、神経難病や誤嚥防止術など声帯からの発声が困難な方、また食道発声やシャントの方も食事中の代用発声として広くご使用いただける発声補助器具です。あご下周辺に当てた振動を口の中に響かせ、舌や口の動きで振動音を言葉にして発声する事ができます。------------------------------#電気式人工咽頭#ユアトーン#YOURTONE#DENCOM#カニューレ#スピーチカニューレ性別···ユニセックスサイズ···フリーサイズ