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GPC1 30カプセル
商品番号 Q12356574598
商品名

GPC1 30カプセル
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,848 円
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商品詳細

※ お値下げ不可購入時期 2023.10賞味期限 2026.07「GPCワン」は1粒に、純度85%の液体のGPC471mgに栄養機能食品の葉酸2μgとビタミンB12を100μg加え、GMP認定工場で製品化されました。 子供のからだの成長や集中力、記憶力のパフォーマンスを上げることから「お受験サプリ」とも呼ばれています。#GPCワン #成長サプリメント#クラウディア
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